Dalla Francia, Fiorentina e Milan tra le sette squadre che pensano a Blanc

Laurent Blanc, ex allenatore del PSG e senza panchina da 3 anni, è ambito e ricercato da molti club tra cui anche due italiani. Secondo L'Equipe infatti, oltre a Schalke 04, Borussia Dortmund, Newcastle, Fenerbache, Valencia, anche Fiorentina e Milan sarebbero interessati al tecnico francese. I viola ci hanno pensato già prima di chiamare Iachini per il dopo Montella e non l'hanno comunque perso di vista. I rossoneri lo avrebbero messo nel mirino nel caso in cui non venisse definito l'accordo con Rangnick.