Dalla Francia: fondo qatariota vuole fare della Roma il nuovo PSG

© foto di Federico Gaetano

Nonostante le smentite del presidente James Pallotta, continuano a circolare in tutta Europa le voci sull'interessamento di un fondo di investimento del Qatar per la Roma. Stavolta a riportare la notizia è L'Equipe, secondo cui il club giallorosso diventerebbe una sorta di PSG 2.0, ma con una proprietà diversa per non avere problemi con la UEFA. La Roma sarebbe stata scelta perché grande capitale europea, con una grande tradizione culturale e turistica. la Lazio, invece, sarebbe stata scartata perché società controversa, con un ambiente più difficile da gestire.