Dalla Francia, il Milan si muove per Fofana ma Puel blocca la cessione

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il Milan avrebbe effettuato un'offerta al Saint-Etienne per l'acquisto del difensore Wesley Fofana. Una proposta che piaceva alla società ma che, per il momento, non ha dato esito positivo perché il tecnico Claude Puel avrebbe posto una sorta di veto all'addio del giocatore. I rossoneri però non mollano e molto dipenderà dal bisogno di milioni da parte dell'ASSE dopo la crisi dovuta al Covid-19.