© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli sarebbe pronto a spendere tra i 50 e i 55 milioni di euro per arrivare a Boubakary Soumaré, centrocampista ventenne in forza al Lille. A raccontarlo, dalla Francia, è Le 10 Sport, che spiega come ci sia un'agguerrita concorrenza per il calciatore, che piace anche ad altri club di levatura continentale.