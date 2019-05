Dalla Francia: il PSG stringe per Allan. E vuole anche Thiago Alcantara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portale Paris United fa il punto sul mercato del PSG e spiega come il direttore sportivo dei transalpini Antero Henrique stia facendo importanti passi in avanti per l'arrivo in estate di Allan dal Napoli e Donny van de Beek dall'Ajax. Il restyling del centrocampo però potrebbe non finire qua: lo scorso gennaio il dirigente parigino aveva provato a regalare a Tuchel Mesut Ozil, mentre in vista dell'estate uno dei nomi buoni può essere quello di Thiago Alcantara del Bayern Monaco.