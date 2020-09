Dalla Francia: il PSG su El Shaarawy. Sul Faraone ci sarebbero anche Juve e Roma

Quale futuro per Stephan El Shaarawy? L'attaccante italiano, attualmente allo Shanghai Shenhua, secondo il portale francese Telefoot sarebbe finito nel mirino del PSG. Il direttore sportivo Leonardo avrebbe già contattato il suo entourage, tenendo in caldo la pista per le ultime battute di calciomercato. La grande novità, però, riguarda gli altri interessi per il classe '92: secondo l'emittente transalpina, infatti, anche Juventus, Roma e Atletico Madrid si sarebbero interessate a lui.