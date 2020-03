Dalla Francia: Juventus e Barça sulla rivelazione del Fluminense Marco Paulo

Secondo L'Equipe Marcos Paulo, 19enne attaccante in forza alla Fluminense, è già finito sui taccuini dei grandi club europei grazie alle sue eccezionali ultima prestazioni: Barcellona e Juventus in particolare avrebbero messo gli occhi sulla rivelazione del Brasilerao, già nazionale portoghese pur essendo nato in Brasile. Seconda punta, o attaccante esterno dalle grandi doti fisiche, è un classe 2001 che sta già facendo parlare di sé in patria.