Dalla Francia: Juventus, il Rennes punta Daniele Rugani per rinforzare la difesa

Sirene transalpine per Daniele Rugani. Secondo quanto riferito dalla prestigiosa France Football, il Rennes starebbe infatti pensando al difensore italiano della Juventus. La squadra rossonera, che ha chiuso l’ultima Ligue 1 al terzo posto (miglior piazzamento di sempre) e per la prima volta nella sua storia disputerà la Champions League, avrebbe individuato nel 26enne centrale il rinforzo giusto per affrontare la prossima campagna europea. A complicare la trattativa, l’ingaggio di Rugani (circa 3,5 milioni di euro a stagione), decisamente alto per gli standard del club bretone, nonché la volontà del giocatore, che finora è sempre sembrato convinto di voler rimanere a Torino.