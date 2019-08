Dalla Francia, Kurzawa in uscita dal PSG: ci pensa anche la Fiorentina

Fonte: firenzeviola.it

L'Equipe di oggi sottolinea come in casa Paris Saint-Germain, dopo gli arrivi di Bernat, Zagrè e Bakker, sia pronto a cedere Layvin Kurzawa. Il laterale ha ancora un solo anno di contratto con i parigini e Leonardo spera di guadagnare 15 milioni dalla sua vendita. Così - scrive il noto quotidiano francese - West Ham, Fiorentina e Tottenham si sono interessate al suo profilo, anche se nessuna ha ancora aperto una trattativa concreta per il giocatore.