Dalla Francia: l'Olympique Marsiglia fa ancora sul serio per Kean

Secondo Le10Sport, l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia fa ancora sul serio per Moise Kean. L'attaccante della Juventus, ammirato dall'allenatore ex Roma nella partita dell'Under 21 contro l'Inghilterra, non ha trovato spazio agli ordini di Allegri e potrebbe partire a gennaio. Non solo dunque i tanti interessi manifestati in patria: per l'attaccante millennial sarà da tenere d'occhio anche la pista francese.