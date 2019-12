© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano francese L'Equipe parla del futuro di Boubakary Soumare, centrocampista classe '99 di proprietà del Lille. Il club transalpino non è ancora convinto di lasciar partire il giocatore a gennaio, ma molto dipenderà dalle eventuali offerte in arrivo. Su Soumare, si legge, c'è l'interesse forte del Napoli, così come quello di Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Valencia.