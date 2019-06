© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanguy Ndombele resta nel mirino della Juventus ma i bianconeri non sono certo l'unico club sul centrocampista del Lione. Secondo quanto riportato dal media francese Soccer Link, infatti, Tottenham, Manchester United e Juventus hanno offerto 60 milioni di euro per il giocatore francese che tuttavia viene valutato almeno 90 milioni dal presidente dell'OL Jean-Michel Aulas. Anche il PSG è in agguato ma le altre sembrano essere in vantaggio.