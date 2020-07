Dalla Francia: Osimhen ha già comunicato al Lille di voler accettare l'offerta del Napoli

Nuove indiscrezioni in arrivo dalla Francia per il possibile futuro di Victor Osimhen al Napoli. Secondo Le10Sport l'attaccante è rimasto particolarmente colpito da Napoli e dal progetto sportivo azzurro e proprio per questo, tramite i suoi agenti, avrebbe fatto sapere al Lille di voler accettare la proposta di Aurelio De Laurentiis. La strada per l'approdo dell'attaccante alla corte di Gattuso appare quindi in discesa, anche se Napoli e Lille non hanno ancora trovato la quadra sulla cifra finale della cessione. In ballo le due società hanno anche il difensore Gabriel Magalhaes.