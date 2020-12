Dalla Francia: quella di Paratici nei confronti di Pogba è stata una dichiarazione d'amore

vedi letture

In Francia in queste ore si dà ampio spazio al futuro di Paul Pogba. Dopo le parole di Mino Raiola, che ha dichiarato conclusa la sua avventura al Manchester United e detto che proverà a portarlo via già a gennaio, è scattato il toto-squadra per il nazionale francese e tra le possibili destinazioni c'è anche la Juventus.

In questo momento, come ammesso dallo stesso Raiola, la Juventus è una destinazione possibile e per questo motivo le parole di ieri sera di Fabio Paratici su Pogba sono state viste dall'emittente francese RMC Sport come una vera e propria dichiarazione d'amore. "Noi gli vogliamo molto bene, sappiamo che è un grande giocatore ma ora è del Manchester”, ha dichiarato Paratici dopo il 3-0 al Barcellona.