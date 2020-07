Dalla Francia: se il Newcastle cambia proprietà, Koulibaly primo obiettivo per la difesa

Kalidou Koulibaly primo obiettivo del Newcastle in caso di cessione del club al gruppo PCP Capital Partners, associato al Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) del principe ereditario Moḥammad bin Salman. Lo scrive il portale specializzato Footmercato, specificando che nelle idee di quella che potrebbe diventare la nuova proprietà dei magpies il centrale senegalese sarebbe il pilastro della difesa.

Nelle scorse settimane, De Laurentiis ha fissato a 100 milioni di euro il prezzo per la cessione di Koulibaly e il nuovo Newcastle - si legge - sarebbe pronto ad avvicinarsi molto a questa richiesta.

Chiaramente, tutto dipende dal passaggio delle quote di maggioranza del club, una trattativa che va avanti da tempo e sta trovando non poche difficoltà sia per le tensioni politiche legate all'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi che per la trasmissione illegale delle partite facilitata proprio dall'Arabia Saudita.