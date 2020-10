Dalla Francia: tensioni tra Lampard e Kanté, Inter pronta a ritentare l'assalto a gennaio

vedi letture

L'Inter non ha abbandonato il sogno N’Golo Kanté. E non è detto che non possa realizzarlo a gennaio. Come riportato da Le Parisien, infatti, i rapporti tra il centrocampista francese e il tecnico del Chelsea Frank Lampard si sarebbero raffreddati per un motivo abbastanza singolare: il giocatore aveva chiesto un giorno di permesso per poter partecipare al matrimonio di un amico, permesso che non sarebbe stato accordato dal manager inglese. Un rifiuto che non è stato apprezzato dal giocatore, che si era sempre dimostrato un esempio sia dentro e fuori dal campo, e che avrebbe rinvigorito il desiderio di lasciare Londra.

Il giocatore era già pronto a trasferirsi a Milano, ma alla fine le parti non sono riuscite a far quadrare i conti. L’Inter, però, non ha abbandonato l’obiettivo ed è pronta a riprovarci nel mercato di gennaio.