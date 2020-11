Dalla Germania: anche il Milan si inserisce nella corsa a Marcus Thuram

L’avvio di stagione di Marcus Thuram ha stupito un po’ tutti. Sicuramente l’Inter ed il Real Madrid che se lo sono trovate davanti in Champions League, ma pure il ct francese Didier Deschamps che lo ha convocato in Nazionale. Juventus, Barcellona e Manchester City si sono interessate al figlio d’arte, ma secondo la Bild ora anche il Milan ha messo gli occhi su di lui. La duttilità dell’attaccante del Borussia Moenchengladbach piace a Stefano Pioli, visto che può giocare punta centrale ma pure esterno d’attacco e non è escluso che nei prossimi mesi i rossoneri non facciano un tentativo per lui.