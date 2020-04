Dalla Germania: anche il Milan si interessa al parametro zero Goetze

Secondo quanto riporta Sky Germany, Mario Goetze potrebbe lasciare Dortmund in estate, visto che il Borussia non sembra voler puntare più su di lui. Il giocatore, in scadenza di contratto, sarebbe sul taccuino di Milan e Roma: a parametro zero, pur guadagnando tanto, il tedesco, campione del mondo, è un'occasione ghiotta per le squadre a cacci di talento a costo ridotto.