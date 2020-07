Dalla Germania: derby di Milano per Nico Gonzalez. Ci sono anche Samp e Atalanta

Dopo la decisione di salutare lo Stoccarda per Nico Gonzalez è iniziata la ricerca di una nuova avventura. Stando a quanto riportato da Kicker le destinazioni preferite dell'attaccante argentino sono la Liga e la Serie A, ma se in Spagna ancora non vi sono club che hanno mostrato interesse nei confronti del giocatore in Italia il nome classe 1998 ha già iniziato a circolare. Per Gonzalez, infatti, ci sarebbero gli interessamenti di Atalanta, Sampdoria e delle due milanesi che ad oggi sono considerate in leggero vantaggio sulle altre.