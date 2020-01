Dalla Germania, il Borussia Dortmund non molla Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund non molla Emre Can con i tedeschi che vorrebbero approfittare della volontà da parte della Juventus di cedere il centrocampista del corso di questa sessione di mercato. Il calciatore da tempo vuole lasciare i bianconeri, soprattutto a causa del basso minutaggio e della esclusione estiva dalla lista per la Champions. I gialloneri sono pronti a muovere passi concreti per lui, anche se l'Everton potrebbe inserirsi in questo affare con Ancelotti da tempo interessato all'ex Liverpool. A riportarlo è Sky Sport in Germania.