Dalla Germania: Juve e Napoli si sfidano per James Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez rientrerà in estate al Real Madrid dopo le due stagioni vissute al Bayern Monaco. L'emittente Sky, nella sua edizione tedesca, fa sapere che il trequartista colombiano ha deciso di lasciare la Bundesliga, così come il club bavarese non ha intenzione di riscattarlo dalle merengues per 42 milioni di euro.

Possibile futuro in Italia. L'ex Porto e Monaco interessa, e non poco, in Serie A. La Juventus sarebbe sulle tracce del classe '92, lo stesso vale per il Napoli. Carlo Ancelotti, tecnico dei partenopei che ha allenato James al Santiago Bernabeu, sarebbe felice di riabbracciarlo di fronte il pubblico del San Paolo.