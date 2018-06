Dalla Germania: Juve sulle tracce di Boateng. C'è anche il Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus potrebbe pescare in Germania un importante rinforzo per la difesa. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe sulle tracce di Jerome Boateng, una delle colonne storiche del Bayern Monaco. Il centrale tedesco non rientrerebbe più nei piani dei bavaresi e sarebbe stato inserito nella lista dei cedibili. E i bianconeri, così come il Napoli, avrebbero fiutato l'affare.