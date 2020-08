Dalla Germania, nessuna offerta viola per Piatek: potrebbe restare all'Hertha

vedi letture

Secondo quanto riportato da Kicker, nonostante le notizie in Italia parlino di Fiorentina pronta ad acquistare Piatek, l'Hertha Berlino non avrebbe ricevuto nessuna proposta e soprattutto starebbe pianificando la prossima stagione con il polacco al centro del proprio attacco. Strada in salita dunque per i viola, che potrebbero dover ripiegare su un altro attaccante.