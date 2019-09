Dalla Germania, pronto assalto Inter a Gotze se non rinnova col Borussia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto afferma Die Welt in Germania, l'Inter starebbe seguendo con attenzione l'evoluzione delle trattative per il rinnovo di Mario Gotze con il Borussia Dortmund. Il giocatore non ha ancora l'accordo con i gialloneri e potrebbe presto liberarsi. I nerazzurri vorrebbero approfittarne e anticipare le mosse delle squadre concorrenti magari facendo firmare il centrocampista già dal 1° febbraio.