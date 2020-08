Dalla Germania, risalgono le quotazioni di Perisic al Bayern ma l'Inter non farà sconti

Risalgono le quotazioni di un possibile acquisto a titolo definitivo da parte del Bayern Monaco dell'esterno croato di proprietà dell'Inter Ivan Perisic. Dopo le ultime ottime prestazioni in Champions, il club bavarese starebbe rivalutando la possibilità di trattare con i nerazzurri per rendere permanente il suo arrivo in Baviera. La distanza tra le due società sulla valutazione del cartellino è ancora ampia ma nelle prossime settimane le parti si incontreranno per cercare una soluzione che metta d'accordo tutti. A riportarlo è il quotidiano tedesco Bild.