Dalla Giamaica: Udinese, provino per il baby talento Campbell

© foto di Federico De Luca

Gli scout dell'Udinese, al solito, tengono in grande considerazione i giovani talenti in rampa di lancio da ogni parte del mondo. L'ultimo nome per i friulani arriva dalla Giamaica, come riporta il quotidiano The Gleaner, secondo cui nei prossimi giorni arriverà alla Dacia Arena il giovane Norman Campbell dall'Harbour View FC per sostenere un provino.

Attaccante poco più che ventenne, Campbell si fermerà in Friuli per circa un mese dopo che nelle scorse settimane aveva sostenuto un provino con lo Stoke City (non aveva però ottenuto il permesso di soggiorno).