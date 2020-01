© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per la Juventus: al quarto d'ora della gara con la Roma si ferma infatti Merih Demiral. Il difensore turco atterra malissimo sulla gamba sinistra e resta a terra dando segnali di provare gran dolore, tanto che Matthijs De Ligt inizia subito a scaldarsi. Poi l'ex Sassuolo prova a restare in campo, ma nel giro di pochi secondi deve gettare la spugna e far spazio al collega olandese. Da capire, ovviamente, l'entità dell'infortunio.