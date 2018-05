Dalla Juve alla Juve: Locatelli tra gol decisivi e trofei con il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima partita decisa grazie a un suo gol e il primo trofeo alzato da professionista. Il nome di Manuel Locatelli è molto legato alla Juventus, in positivo, visto che proprio contro i bianconeri si è tolto più di una soddisfazione. Dopo la prima rete in Serie A segnata contro il Sassuolo a San Siro il 2 ottobre 2016, il centrocampista riuscì poi a ripetersi tre settimane più tardi e regalò al Milan un successo che proiettò l'allora squadra di Vincenzo Montella a -2 da quella di Massimiliano Allegri, prima della vittoria più importante, quella del 23 dicembre successivo, a Doha, in Supercoppa Italiana.

Stasera il centrocampista avrà la possibilità di vincere un altro trofeo e giocherà la sfida dell'Olimpico partendo dal primo minuto in cabina di regia, segno che Gennaro Gattuso punta molto su di lui e sulla sua voglia di essere protagonista, in una serata che potrebbe svoltare la stagione e il futuro rossonero, contando anche sul fatto che grazie al successo in Tim Cup il Milan avrebbe il diritto di partecipare alla prossima Europa League senza pensare agli ultimi due scontri diretti in campionato contro Atalanta e Fiorentina.