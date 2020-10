Dalla Juventus all'Atalanta in Champions: ora Blind e Tadic hanno cambiato ruolo

Senza il neo arrivato Kudus in attacco, per il quale i gironi Champions sono già finiti, Ten Hag deve reinventare il reparto avanzato dei lancieri in vista della gara contro l'Atalanta. E ci dovrebbero essere ampi cambiamenti rispetto all'Ajax visto negli ultimi anni, non certo nella tattica che è lo storico 4-3-3, quanto nei ruoli di alcuni uomini. Blind da difensore si sposta play basso di centrocampo mentre Tadic da esterno potrebbe lasciar spazio ad Antony sulla fascia giocando da falso nueve come fatto comunque anche la scorsa stagione. In questo caso più per necessità che per virtù.