© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Gravina da numero uno della Lega Pro a numero uno del calcio italiano. Il patron della terza serie, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere il candidato forte per la presidenza della FIGC. Per la Rosea, il presidente della Serie C avrebbe trovato l'accordo con il collega della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Un'idea che, addirittura, potrebbe piacere anche a Renzo Ulivieri, in quota Assoallenatori. Da capire se Tommasi, a capo dell'Assocalciatori, accetterà la scelta (nelle ultime ore sembrava volesse virare verso Abodi) e blinderà così il 73% di voti (comprendente AIC, LND, Lega Pro e AIA) che, alle elezioni, permetteranno questa volta di chiudere il cerchio e trovare un nuovo presidente. Terminando, così, il periodo commissariale di Fabbricini.