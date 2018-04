Dalla lotta Scudetto al Livorno: tutto passa dalla... Toscana

© foto di www.imagephotoagency.it

I primi festeggiamenti questo pomeriggio ci sono stati ad Empoli. Dopo un anno di Serie A, la compagine toscana è tornata nel massimo campionato: determinante la decisione del presidente Corsi a stagione in corso di ingaggiare Aurelio Andreazzoli: con lui in panchina, tecnico nato a Massa, l'Empoli ha ottenuto 13 vittorie, 4 pareggi e la promozione con quattro turni d'anticipo.

Qualche ora dopo, ecco il Livorno. La sfida nel gruppo A di Serie C era con un'altra toscana, il Siena, ma alla fine con a spuntarla con un turno d'anticipo sono stati i labronici che tra qualche mese rivedranno la luce della cadetteria tra qualche settimana.

Salendo di categoria, tra qualche ora al Meazza andrà in scena una sfida tra due tecnici toscani: Luciano Spalletti da un lato, Massimiliano Allegri dall'altro. Con quest'ultimo che in questo rush finale si sta giocando lo Scudetto contro un altro tecnico che è nato a Napoli, ma è cresciuto in Toscana: Maurizio Sarri.

C'è una regione, insomma, al centro del panorama calcistico nazionale. E una città, il capoluogo Firenze, che domani ospiterà una delle gare più importanti da qui alla fine della Serie A: Fiorentina-Napoli.