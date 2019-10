Dalla luce in campo all'ombra finale: Ribery ora rischia un lungo stop

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Il capannello che si è formato a fine dalla partita tra la Fiorentina e la Lazio che ha visto i biancocelesti superare i viola 2-1, ha portato in dote un episodio che probabilmente rischia di segnare le sorti delle prossime 3-4 gare della squadra di Montella. Frank Ribery, già infuriato dopo il cambio che al 74' lo ha costretto a sedere in panchina per l'inserimento di Boateng, ha spintonato un guardalinee per due volte, poco prima di entrare dentro il tunnel che porta agli spogliatoi. Un comportamento dovuto sicuramente dall'adrenalina del momento ma che un campione come lui non dovrebbe mai compiere. Anche perché è chiaro che se l'assistente dell'arbitro segnalerà tutto tramite il proprio referto di fine gara, è lecito aspettarsi una squalifica di più giornate. E pensare che in campo il francese si era nuovamente distinto tra i migliori con un assist al bacio per il gol di Chiesa ma anche per serpentine e colpi di classe degni del campione.

Inutile mettere il carro davanti ai buoi, ma è probabile che Montella già da stasera dovrà iniziare a pensare a una Fiorentina senza il proprio fenomeno, con i viola che saranno già di scena mercoledì sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Una brutta tegola per una Viola che aveva assaporato la strada che porta in Europa e che adesso invece dovrà cercare di superare un momento duro, con ogni probabilità, senza il suo uomo più importante.