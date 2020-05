Dalla Nazionale all’Europa dei grandi, Cakir pigliatutto. Ecco il portiere che piace alla Roma

vedi letture

Ugurcan Cakir è con ogni probabilità arrivato al capolinea della sua avventura con il Trabzonspor. Il giovane portiere turco è seguito da mezza Europa. Dal Liverpool al Chelsea, passando anche per la Roma. Il 24enne nato ad Antalya quest’anno ha già disputato 33 partite di cui 7 anche in Europa League. Solamente nella stagione 2018-19 è diventato una prima scelta del Trabzonspor aiutando anche il club a conquistare l’accesso per l’Europa League. In Nazionale ancora non è il titolare. Lo precede Gunok che però ha già 30 anni. Dunque il portiere del futuro sarà proprio Cakir che secondo molti addetti ai lavori ha pochissimi punti deboli.

E’ alto, forte fisicamente e sa giocare bene con ii piedi. Sicuro nelle prese alte e chi gioca con lui dice che dà sicurezza a tutto il reparto. Una piccola lacuna ce l’ha nei lanci lunghi. La giovane età, però, permette al ragazzo di poter migliorare. Il Trabzonspor resta comunque una bottega cara e per il calciatore serviranno almeno 20 milioni di euro, come detto dal presidente del club turco.