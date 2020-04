Dalla Nigeria: Inter e Juventus, occhi puntati su Osimhen del Lille

Quello di Victor Osimhen è senz'altro uno dei nomi più gettonati per la prossima sessione di mercato. Gli ottimi numeri collezionati fin qui in stagione (18 gol e 6 assist in 38 presenze complessive) hanno attirato su di sè l'interesse di numerosi club. Si è parlato infatti di Leicester, Everton, Manchester United e Chelsea dalla Premier League, tuttavia l'attaccante del Lille potrebbe essere attratto da un'avventura in Italia. Secondo quanto riportato infatti da onlinenigeria.com, sulla punta ci sarebbero Juventus e Inter. Il club nerazzurro avrebbe aggiunto il nigeriano alla lista dei possibili acquisti in caso di addio di Lautaro Martinez, accostato a più riprese al Barcellona. Il club francese, dal canto suo, dalla cessione di Osimhen vorrebbe ricavare almeno 70 milioni di euro.