Dalla Palma sul Corriere dello Sport: "CR7 vince, Lukaku no"

Spazio alla sfida in testa alla classifica tra Juventus e Inter nel fondo di Alberto Dalla Palma sulle pagine del Corriere dello Sport, con il titolo: "CR7 vince, Lukaku no". Il commento continua parlando della prima doppietta di Ronaldo nel pomeriggio unita alla prodezza di Dusan Vlahovic nel recupero di Fiorentina-Inter che hanno permesso ai bianconeri di riprendere Conte in vetta: "Trentanove a trentanove: la Juve rientra e aggancia i rivali a un passo dal Natale. E sapete come? Con il trio da bar: CR7, Dybala e Higuain tutti insieme per un’ora e un quarto, cioè fino a quando Sarri non ha deciso che era meglio fare un passo indietro per contenere il ritorno dell’Udinese: ma con il 3-0 del primo tempo, i bianconeri avevano già messo al sicuro la loro vittoria, rimandando tutta la pressione sull’Inter, che qualche ora dopo avrebbe giocato a Firenze contro una squadra in piena crisi. Sarri ci penserà a lungo: avanti con il tridente pesante o staffetta tra i due argentini per il posto accanto a Ronaldo? Dipenderà dalle partite, ha subito spiegato il tecnico: domenica prossima nella finalissima di Supercoppa contro la Lazio, a Riyad, per esempio è quasi certo che non vedremo, almeno in avvio, la formula più offensiva. Ma mercoledì la Juve affronterà l’anticipo di Genova contro la Samp e vedremo cosa deciderà Sarri: certo, giocare prima dei rivali, che affronteranno il Genoa sabato pomeriggio senza Lautaro e Brozovic, può diventare un vantaggio enorme".