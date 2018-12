Dalla panchina alla fascia: Abate e Zapata, adesso il rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal ruolo di comprimari alla titolarità. Dalla A di Ignazio Abate alla Z di Cristian Zapata, il Milan riscopre due pilastri e capitano per l'assenza di Alessio Romagnoli. Entrambi in scadenza, ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, sperano nel rinnovo di contratto. Trentadue anni per tutti e due, sono fedelissimi del club rossonero: Zapata dal 2012, Abate addirittura dal 2009.