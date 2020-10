Dalla Polonia a Romania, Grecia e Croazia. Chi è Mário Branco, candidato ds della Roma

vedi letture

La Roma, come confermato da Fienga in una recente conferenza stampa, è alla ricerca di un direttore sportivo ed il nome nuovo intercettato da TMW è quello del portoghese Mário Branco.

Un profilo internazionale, che farebbe il paio col connazionale Paulo Fonseca. 44 anni, Branco ha mosso i primi passi da dirigente da giovanissimo. Non aveva neanche 30 anni quando divenne responsabile scouting del Pontevedra in Spagna. Dal 2005 l'avventura in Polonia con lo stesso ruolo, prima al Wisla Cracovia e poi allo Zaglebie Lubin. Nel 2007 il passaggio in Romania alla Steaua Bucarest, quindi la prima esperienza da direttore sportivo nel 2009/2010 con il Leixoes, in patria. Dopo due anni il ritorno in Romania con l'Astra Ploiesti, quindi di nuovo in Portogallo con l'Estoril. Dal 2016/2017 è responsabile del mercato dell'Hajduk Spalato, prima dell'ultima avventura in Grecia col PAOK Salonicco.