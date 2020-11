Dalla Primavera all'assist per Pedro: Roma, anche i grandi scoprono Tommaso Milanese

Per chi segue il campionato Primavera, non è una grande novità. Perché della meravigliosa Roma dei giovani, primissima in classifica a bottino pieno e con 8 punti di vantaggio sul Sassuolo secondo, Tommaso Milanese è una certezza. Da stasera, però, ha fatto il primo passo tra i grandi. E che passo: entrato quando la partita col Cluj sembrava finita, ha regalato, lui giovanissimo, l’assist per far segnare Pedro, campione che ha vinto tutto. Difficile chiedergli di più.

Dalla Puglia con furore. Classe 2002, il secondo nome tradisce le origini: Tommaso Pantaleo Milanese. Da Galatina a Roma: cresciuto nell’accademia di Corvino, con gli insegnamenti di Miccoli, è approdato in giallorosso nel 2016 nelle giovanili della Roma. Oggi, gioca da titolare nel 3-4-2-1 che la Primavera, come la prima squadra, sfoggia in campo. Da trequartista, al fianco dell’altra stellina Zalewski.

Che giocatore è. Centrocampista offensivo o trequartista, sa giocare anche da mezzala. Ha nella tecnica il suo punto di forza, ma non è uno dei tanti talenti dal fisico leggero: sa reggere i contrasti, proteggere palla, sta migliorando anche sotto il profilo dell’apporto in fase di non possesso. I tempi dell’inserimento sono un altro dei suoi pezzi forti, anche se oggi ha sfoggiato un filtrante da applausi. In Primavera fa già la differenza, ora l’ha fatta tra i grandi.