Dalla Promozione alla CL in sei mesi: Rhys Williams erede di van Dijk (senza spendere)

Un anno fa giocava in un club che sembrava più una scuola pubblica che non un club calcistico. Perché il Kidderminster Harriers, club nel Worchester, gioca nella National League North, il sesto livello dei campionati professionistici inglesi. Come se giocasse in Promozione nel calcio italiano - quindi al momento sarebbe sospeso per Coronavirus. Rhys Williams è passato dal marcare bizzeffe di muratori o postini a difendere contro Duvan Zapata e Luis Muriel. In particolare il suo scontro fisico con l'ex Napoli ha destato particolare impressione: forza e senso dell'anticipo, ha sofferto davvero poco, al netto di un paio di giocate straordinarie di Zapata, fermato solo da traverse, incroci oppure fuorigioco.

UN MESE DA DIO - La temporanea e ripetura indisponibilità di Joel Matip gli ha aperto le porte per la squadra titolare, l'infortunio di van Dijk ha fatto il resto. Anche perché Williams assomiglia molto all'olandese, per altezza e rocciosità. Da capire se sarà lui o Joe Gomez a prenderne il posto in pianta stabile al fianco di Matip, ma è un mese straordinario: ottime le prestazioni, acclamate sia dai compagni che dalla critica, fino alla prima convocazione, davvero meritata, nella Nazionale Under21. Klopp lo ha già incoronato: se non dovesse perdersi, probabilmente, il Liverpool ha già trovato un sostituto affidabile in casa, senza dovere spendere 75 milioni.

NIENTE FIFA21 - L'esplosione è totalmente inaspettata, anche per i videogiochi. Perché Rhys Williams, probabilmente anche in maniera corretta, non era stato inserito nelle riserve del Liverpool. In una prossima patch sarà aggiunto, ma è evidente qual è l'esplosione dell'ultimo estraordinario mese.