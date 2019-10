Dalla quasi cessione alla ribalta. Ora tanti chiedono di blindare Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate, Paulo Dybala è stato più volte vicino all'addio. Prima lo scambio col Manchester United, naufragato per la volontà del calciatore di non vestire la casacca dei red devils. Poi il suo passaggio al Tottenham, saltato perché troppo complicato da chiudere a poche ore dalla chiusura del calciomercato inglese.

Alla fine Dybala è rimasto e a giudicare dalle ultime prestazioni per la Juventus s'è trattata di notizia tutt'altro che negativa. Dopo la doppietta di ieri, in tanti adesso chiedono di prolungargli ulteriormente il contratto in scadenza nel 2022. "Toglietelo da qualsiasi mercato dal mondo, è Joya. Dategli l'aumento, i bonus, un castello dorato e ogni altra cosa. Blindatelo", si legge sul 'Corriere dello Sport oggi in edicola. E' il pensiero anche di tanti tifosi della Juventus, che nelle ultime ore sui social hanno voluto esternare la loro gioia per un Dybala ancora in bianconero. E nuovamente brillante e decisivo.