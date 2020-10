Dalla quasi cessione alla titolarità: Parma nel destino di Pinamonti. È lui il vice-Lukaku

Non è un mistero che, negli ultimi giorni di mercato, l'Inter abbia provato a regalare ad Antonio Conte un quarto attaccante di spessore ed esperienza. Il giovane Andrea Pinamonti, per quanto talentuoso e già ammirato in Serie A con le maglie di Genoa e Frosinone, evidentemente non dava garanzie sufficienti al tecnico salentino in vista di una stagione ricca di impegni, in cui i nerazzurri sono costretti a recitare un ruolo da protagonista assoluta e a portare a casa almeno un trofeo. Alla fine, però, tutto è rimasto invariato: l'ipotesi di uno scambio con Gervinho è rimasta in soffitta (per ora) e il giovane trentino è rimasto con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante e di farsi trovare pronto quando chiamato in causa.