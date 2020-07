Dalla Repubblica Dominicana al Barça. Chi è Junior Firpo, possibile alter ego di Hakimi

E' nato in Repubblica Dominicana ma ha il passaporto spagnolo, Junior Firpo. E fin dalle prime avvisaglie di trattativa, l'esterno del Barcellona è stato indicato come unico giocatore che l'Inter avrebbe potuto accettare all'interno del pacchetto Lautaro Martinez.

Il Betis, il Barça e la rojita - Cresciuto nel Puerto Malagueno, nel 2014 entra nelle giovanili del Betis Siviglia. E lì, al Benito Villamarin, Firpo diventa grande e cresce tatticamente. Esterno mancino a tutta fascia, bravo nel dribbling e dotato di grande fluidità di corsa, il classe '96 sembra il profilo adatto alle idee calcistiche di Antonio Conte. Hakimi a destra, Firpo a sinistra. Nel 2019 viene acquistato dal Barça, 18 milioni che possono diventare 30 coi bonus la spesa. In blaugrana Firpo ha fatto un ulteriore salto dal punto di vista della crescita della mentalità, ma ovviamente al Camp Nou giocare sempre e comunque non è affar semplice. E proprio la presenza ingombrante di Jordi Alba potrebbe esser particolare decisivo per il suo addio. Nella sua ancor breve carriera è stato un titolare della Spagna Under 21 che vinse il Mondiale in Italia la scorsa estate. Un punto fermo della rojita che presto potrebbe fare il grande salto anche a livello Nazionale.