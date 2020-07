Dalla ripresa Sanchez protagonista in 8 gol dell'Inter. Meglio di lui solo Cristiano Ronaldo

L'Inter ha spazzato via la SPAL con una grande prestazione corale, ma il man of the match è stato senza dubbio Alexis Sanchez. Il cileno, al di là del gol e dell'assist, ha giocato una prestazione a tutto tondo risultando spesso e volentieri decisivo nello sviluppo della manovra nerazzurra. Fermandoci ai numeri, però, l'apporto del Nino Maravilla è decisamente cambiato dopo il lockdown rispetto al passato: dalla ripresa del campionato l'ex United ha infatti preso parte direttamente a 8 gol dell'Inter (2 reti e 6 assist). Tanti quanti il Gallo Belotti col Torino e solo due in meno di Cristiano Ronaldo che con la Juve ha realizzato nello stesso periodo 7 gol e 3 assist.