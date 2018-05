Dalla Scozia: il Parma punta Henderson del Bari

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riferito da BBC Scotland Sport il Parma avrebbe messo nel mirino il centrocampista Liam Henderson del Bari, autore di un'ottima seconda parte di stagione con 18 presenze condite da due gol e due assist. Per la mezzala scozzese i ducali avrebbero messo sul piatto un milione di euro e ora attendono la fine della stagione, i pugliesi sono impegnati nei play off, per avere una risposta definitiva.