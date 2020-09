Dalla Scozia: scatto Roma per Bolingoli-Mbombo. Fumata bianca vicina

Boli Bolingoli-Mbombo è più vicino alla Roma. Dopo i contatti fra giallorossi e Celtic che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, è il quotidiano scozzese Daily Record a dare ulteriori aggiornamenti: in particolare la Roma sarebbe vicina al terzino mancino, anche se l'offerta giusta per convincere il Celtic ancora non c'è. La Roma tuttavia resta in pole su club come Basaksehir, Anderlecht, Anversa e alcune società tedesche. Possibili aggiornamenti in merito già nelle prossime ore.