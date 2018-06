Dalla Serbia: Chievo e SPAL interessate a Tawamba del Partizan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Serbia ne sono certi: Chievo e SPAL sono interessate a Leandre Tawamba, massiccio attaccante centrale nigeriano del Partizan di Belgrado. Questo è quanto scrive Telegraf.rs, che sottolinea come le due dirigenze abbiano già avuto modo a che fare recentemente con il calcio serbo e con il Partizan in particolare, visto il passaggio in inverno di Everton Luiz a Ferrara. Il club di Belgrado intende monetizzare il trasferimento con almeno 2 milioni di euro.