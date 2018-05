Dalla Spagna: anche il Barcellona attento alla situazione di Koulibaly

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona, secondo il Mundo Deportivo, è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione ed i nomi valutati dai blaugrana sono sostanzialmente tre. Oltre a Matthijs De Ligt dell'Ajax e Marquinhos del PSG, gli uomini mercato catalani stanno valutanto la pista Kalidou Koulibaly del Napoli. I 70 milioni necessari per il su ocartellino, però, spaventano non poco il ds Robert Fernandez e gli altri dirigenti.