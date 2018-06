Dalla Spagna: anche il Napoli su Cillessen ma il prezzo è proibitivo

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un nuovo nome per la porta azzurra: Jasper Cillessen del Barcellona, secondo il quotidiano spagnolo Sport, sarebbe finito nella lista del Napoli. Il nazionale olandese, classe 1989, ha deciso di lasciare gli azulgrana visto che il posto di Ter Stegen è praticamente intoccabile. L'operazione, comunque, sarebbe molto complessa, per usare un eufemismo: il club catalano intende cederlo solo per cifre vicine alla sua clausola rescissoria, di ben 60 milioni di euro. Altri club interessati alle sue prestazioni sono Liverpool, Arsenal e Chelsea.