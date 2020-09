Dalla Spagna: ancora non c'è l'offerta dell'Athletic per Berenguer. Il Torino chiede 10 milioni

L'Athletic Bilbao, spiega As, continua a tenere d'occhio la situazione di Alex Berenguer, esterno offensivo di proprietà del Torino. Secondo il quotidiano spagnolo negli ultimi giorni non sono stati fatti passi avanti in tal senso, anche se l'Athletic farà probabilmente un tentativo da qui a fine mercato. Il Toro, si legge, per il cartellino dello spagnolo chiederebbe una cifra di circa 10 milioni di euro.