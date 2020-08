Dalla Spagna: asta per Brahim Diaz, ma il Milan è favorito per il talento spagnolo

Il Milan accelera per Brahim Diaz. Il talento del Real Madrid, come riportato da Marca, piace a moltissime squadre, ma nelle ultime ore i rossoneri sembrano aver affrettato i tempi per chiudere le operazioni. Le merengues non vogliono cederlo definitivamente, ma sono propensi ad un prestito biennale, in modo tale da far trovare la giusta continuità al giocatore. La concorrenza rimane elevata, ma il Milan non vuole assolutamente mollare la presa.